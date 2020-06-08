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رامي جمال يكشف معاناته مع زوجته ويعلق: "لله الأمر"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
علق الفنان رامي جمال على الصور التي تقوم زوجته ناريمان بإلتقاطها لهم بطريقة طريفة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورة جديدة له برفقة زوجته نريمان، وعلق على الصورة قائلاً:"ناريمان مراتي يا جماعة في الصور أهم حاجة شكلها يعجبها أنا بقي يطلع وشي طويل كده زي مانتو شايفين يطلع نص وش اطلع نايم اطلع احول مَش مهم هي مبتبصش غير علي نفسها وعلشان تليفونها وبتصور بإيديها ف مَش عارف أعمل حاجه لله الأمر من قبل ومن بعد".


وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.

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