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الاتحاد الإماراتي ينظم ورشة عمل لمناقشة التعديلات الجديدة في كرة القدم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:59 م
الدوري الاماراتي
الدوري الاماراتي
يحرص الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على متابعة كل جديد في عالم الساحرة المستديرة ولعل من أبرزها التعديلات الجديدة التي إدخالها على اللعبة في الأونة الأخيرة.

ونظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل فنية لمقيمي الحكام لعرض و مناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم 2020-2021، وذلك بنظام الاتصال المرئي "عن بعد" بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني عن المقيمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه إلى جانب 29 مقيما.

و قال علي الطريفي مدير إدارة الحكام إن الورشة استهدفت إطلاع المقيمين على التعديلات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا " التي صدرت مطلع الشهر الجاري نظرا لأهمية الإلمام بها ومعرفة تطبيقها بصورة صحيحة حتي تتم عملية تقييمهم لأداء الأطقم التحكيمية خلال المباريات بطريقة سليمة وفقا لآخر مستجدات قانون اللعبة.

و أوضح الطريفي أن ورشة العمل استعرضت إشارات محددة اعتمدتها اللجنة للتواصل بين الحكم المساعد وحكم الساحة، والتي تم عرضها كاملة على مقيمي الحكام حتي يتسني فهمها خلال أحداث المباريات.

و يتواصل البرنامج الفني لإدارة الحكام بعقد اجتماعات و ورش عمل فنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال شرح التعديلات الجديدة لقانون اللعبة، لحكام المراحل السنية والصالات والشاطئية وفقا لتوجهات اللجنة وسعيها لمواصلة تطوير كافة عناصر المنظومة التحكيمية، إضافة لمتابعتها لتدريبات اللياقة البدنية الإسبوعية للحكام بنظام "الاتصال المرئي" .

و تحرص اللجنة وبصفة دورية على الإطلاع على تقارير تتضمن مدى إلتزام قضاة الملاعب بالتدريبات البدنية، ونتائج اختبارات حالات الفيديو عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة / FA-Net / .

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