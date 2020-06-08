كورونا يواصل حصد أرواح أطباء الأقصر (صور)

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خيم الحزن على أطباء الأقصر، إذ يواصل وباء كورنا المستجد، حصد الأرواح من بينهم، لتصل حصيلة الشهداء منهم حتى الآن إلى 5 أطباء.



ففي الرابع عشر من مايو الماضي، أعلنت مستشفى الأقصر الدولي، وفاة الدكتور عبد الناصر حسن، استشاري العلاج الطبيعي، مدير مستشفى الأقصر العام سابقًا، ونقيب الأطباء العلاج الطبيعي بمحافظة الأقصر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.



وفي مساء اليوم من وفاة الدكتور عبد الناصر حسن، توفي الدكتور كارم محمود، استشاري ورئيس قسم الباطنة بالمستشفى، بمستشفى العزل في أسوان، متأثرًا بإصابته بالفيروس.



وودعت الأقصر، أمس الأحد، الدكتور طارق مرتضى، أخصائي الصيدلية، أحد أبطال الجيش الأبيض، متأثرًا بإصابته بوباء كورنا، بالإضافة إلى وفاة الدكتور فايق فخري، مدير صحة الأقصر سابقًا، حيث أعلنت نقابة الأطباء وفاتهما ونعيهما من خلال صفحتها الشخصية على فيس بوك.



كما عم الحزن على أهالي مدينة القرنة بغرب الأقصر، اليوم الاثنين، لوفاة الدكتور محمد حسن عمر، استشاري الحميات، نتيجة اصابته بكورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.





