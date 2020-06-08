تميم يونس يعيد تقديم أغنية "بكلمك مش بترد" بطريقة ترجمة جوجل

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يحرص عدد من الفنانين على مشاركة يومياتهم خلال فترة الحظر والعزل المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



حيث قام تميم يونس بنشر فيديو أغنية بكلمك مش بترد عبر حسابه بإنستجرام , وقام تميم بإعادة تقديم أغنية "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندى، والتى انتشرت قبل شهور انتشارا واسعا على تطبيق "تيك توك"، وغناها أغلب الفنانين الذين انضموا إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة، ولكن تميم رأى إعادة تقديمها بشكل مختلف، حيث قام بكتابة الكلمات على تطبيق أو موقع "ترجمة جوجل"، وقام بتفعيل بخاصية الاستماع أو التحدث، مع إيقاع موسيقى ثابت، ليبدو وكأنه توزيع جديدة للأغنية الشهيرة.



يعرض "الفجر الفني"، معلومات عن تميم يونس:



1-هو من مواليد مدينة القاهرة.



2- درس في كلية الفنون الجميلة.



3- عمل في البداية مصمم جرافيك.



4- كان يحب الإعلانات من صغرة ويحفظها، وأصبح مخرج إبداعي للإعلانات.



5- اشتهر من خلال برنامج عبر قناته على YouTube بعنوان "رسيني".



6- في أغسطس 2018 طرح أغنيته "أنتي أي كلام"، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات على الرغم من أنها مكونة من 3 كلمات فقط.





7- يحب الاستعانة بفنان أو فرقة في أغنياته ويستفيد من جماهيرته، في "أنتي أي كلام" استعان بفريق "شارموفيرز" وفي "سالمونيلا" بالفنان محمود العسيلي.



