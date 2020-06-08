مؤلف "النهاية" يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وجود جزء ثاني

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قال السيناريست عمرو سمير عاطف، إن وجود جزء ثان من مسلسل "النهاية" كانت مطروحة منذ بداية مشروع المسلسل، مشيرًا إلى ان الجزء الأول يتحدث عن ما قبل الضربة الاقتصادية، والجزء الثاني عن نتائجها.



وأضاف عمرو في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن قصة المسلسل مستوحاه من قصة "المسيخ الدجال" والسيطرة على العالم، ولكن يتعطل تصوير الجزء الثاني بسبب ضيق الوقت نظرا لاستخدام خاصية "3d"، وخاصة بعد انتشار فيروس كورنا والاجراءات التي تفرضها الدولة للحد من انتشار الفيروس.



وعن ربط الأحداث الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية وأحداث المسلسل واستخدام لفظ "تبأ" يوسف الشريف للمستقبل قائلاَ:" سهل جدًا التنبأ بالأحداث الجارية والمستقبل اذا كنت تفكر في الموضوع بحياديه ومن غير غرض شخصي، على سبيل المثال يوميا غابات تحترق، وزيادة الظل يوميا، ورغبة الدول في السيطرة على الشعوب الأخرى، وبهذه الأحداث تكشف بـ أن المستقبل لم يكن اسقرار وأمان".





في سياق متصل مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وأحمد توفيق ومحمد العمروسي ومحمد لطفي وزكي فطين وباسم مغنية وعصام السقا وحسام داغر وعمرو عبدالجليل ومحمد جمعة.

