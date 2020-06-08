في ذكرى وفاته.. تعرف على نصيحة نجيب الريحاني للفنانين بسبب موقف مع "شرفنطح"

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تحل اليوم ذكرى رحيل أحد أهم نجوم الكوميديا صاحب مدرسة خرج من عباءتها نجوم كبار من الزمن الجميل، وهو الفنان الكبير نجيب الريحاني.



كان نجيب الريحاني، فرقة مسرحية يضم فيها نجوم الزمن الجميل منهم زينات صدقي، ميمي شكيب، زوزو شكيب، عبد الفتاح القصري، محمد كمال "شرفنطح" وغيرهم.



في احدى المرات رأى نجيب الريحاني، محمد كمال، الشهير بـ"شرفنطح" وهو يلعب احدى الألعاب في مكان عام.



أخذه "الريحاني" وعنفه وقال له: "مكانك على المسرح في التمثيل، الناس لما تشوفك يشوفوك وانت بتمثل".



وكان للريحاني، وجهه نظر في ذلك أن الفنان يجب أن لا يكون متاحًا في الأماكن العامة، ويراه الجمهور دائمًا أمامهم، وبذلك لن يأتوه لمشاهدته.



اتبع فنانون الفرقة هذه النصيحة على مدار مشوارهم الفني، ومنهم الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس، التي أصبحت له نصيحة ذهبية.