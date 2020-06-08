عاجل ..وفاة المخرجة شيرين غيث بعد صراع طويل مع المرض

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توفيت اليوم الموافق الإثنين 8يونيو، المخرجة شيرين غيث، المدرس المساعد بقسم الصوت، بالمعهد العالي للسينما، ومخرجة الفيلم التسجيلي "همس التخيل".





نبذة عن شيرين غيث



خريجة معهد السينما عام 1996 ، فازت بالعديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل" الذي أنتجه قطاع النيل للقنوات المتخصصة عام 2006 والحائز على ثمان جوائز من مهرجانات دولية وقومية فالفيلم حاز على جائزتى ذهبية أحسن فيلم تسجيلى وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج من مهرجان القاهرة الثانى عشر للإذاعة والتليفزيون، وجائزة أحسن فيلم تسجيلى طويل من المهرجان القومى الثالث عشر للسينما المصرية وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان النيل السينمائى الدولى الأول لأفلام البيئة، وجائزة خاصة من مهرجان الأردن الدولى للأفلام القصيرة، وكذلك حصل الفيلم على الجائزة البرونزية من مهرجان بغداد السينمائى الدولى الثانى، وجائزة الجمهور من مهرجان العالم العربى العاشر للفيلم القصير بإفران(المغرب)، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلى فى أسبوع الأفلام الروائية والتسجيلية إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة الذى أقيم فى قصر السينما يناير2010.



كما حصل فيلمها الروائي القصير الأول "عروستي خلج" على جائزة أفضل فيلم وثائقى قصير من المهرجان الدولى للسينما العربية الأوروبية "آمال" ، الجائزة الفضية من مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون .