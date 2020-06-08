Advertisements

مفاجأة.. أوناجم يدرس الرحيل عن الزمالك في الصيف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يدرس المغربي محمد أوناجم نجم نادي الزمالك اتخاذ قرار بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوحدة السعودي أظهر اهتمام بالتعاقد مع أوناجم في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن أحد مسئولو نادي الوحدة تواصل مع أوناجم لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف القادم.

وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يوافق أوناجم على الانضمام إلى الوحدة في الصيف في حالة قام مسئولو الزمالك بضم لاعبين أجانب آخرين وسينتقل للفريق على سبيل الإعارة فقط ليتخلص من الضغوطات التي يتعرض لها قليلا.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل أناجم عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك محمد أوناجم في 22 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية أوناجم

أخبار تهمك

شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. النيابة تستأنف على إخلاء سبيل حنين حسام

منذ ساعتين

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التضحية بثنائي الفريق لضم الكارتي.. الحرمان من 3 فترات انتقالات.. فرمان ناري لمرتضى منصور

كارتيرون يعلق مصير أجانب الزمالك

كارتيرون يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ضم عمر جابر

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دفاعية

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوناجم

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

06:29 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن