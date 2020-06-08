"خليك في بيتك".. كليب جديد لـ أماني السويسي بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز (فيديو)

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة أماني السويسي بعنوان “خليك في بيتك” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

كما يشير العنوان، العمل الموسيقي مليء بالبهجة وينشر الفرح ويشجع على تطبيق الاجراءات المتخذة عالمياً بسبب جائحة فيروس كورونا ويحث السكان على ملازمة المنازل حفاظاً على صحتهم.

تطل اماني في هذا الفيديو كليب الذي اخرجه فادي حداد من داخل الاستوديو وهي تسجل الأغنية مع مشاهد لعائلات تستمع بوقتها من داخل الحجر المنزلي.

وبرغم تخفيف إجراءات العزل في العديد من الدول الا ان الاصابات بفيروس كورونا في ازدياد وتأتي هذه الأغنية لتذكرنا انه لا يجب الإستهتار بصحتنا ومن الأفضل البقاء في المنزل لأن الحرب على الفيروس لم تنتهي بعد.

‏‎”خليك في بيتك” من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.