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إعلان مي كساب يتصدر استفتاء الفجر الفني

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:23 م
مي كساب
مي كساب
روان هيثم
تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الاثنين 8 يونيو.

وحصد الإعلان على صوت، 18646% ، بمعدل 26.33% وعلى أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

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