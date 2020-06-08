خاص.. خطة محكمة من "تعليم كفر الشيخ" لتأمين مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تجهيز 26 استراحة بزيادة 20 استراحة عن العام الماضي، منهم 14 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات بمدن ومراكز المحافظة، منهم 5 استراحات بمدينة كفر الشيخ، و3 بسيدى سالم، و2 ببلطيم، و2 ببرج البرلس، و2 ببيلا، و2 بفوه، و2 بقلين، و2 بالرياض، و2 بمطوبس، و2 بالحامول، و2 بدسوق، وذلك بإجمالي 63 إستراحة لمراقبي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





وقالت كشك، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الاستراحات تم تعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير بما يحقق الغاية الموجودة عند الحاجة إليها، وتم مراعاة اقتراب الاستراحات من اللجان المخصصة للمراقبين، مراعاة لراحة المشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميًا، فضلًا عن توفير المطهرات والكمامات والقفازات، وتم اختيار موقع الاستراحات لتكون قريبة من اللجان إضافة لقربها من الأسواق.





وأشار إلى توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتاجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، فضلًا عن فرش الآسرة وكافة مستلزمات المنزل، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات.





أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



