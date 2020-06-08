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الجزائر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 715، ووصل العدد الكلي للإصابات إلى 10265، موضحة أن 82 شخصا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6799.

وأبدت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، تفاؤلا حذرا تجاه الوضع الوبائي للفيروس، وأعلنت أنها تخطت ذروة التفشي في 29 أبريل الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,120 مليون إصابة، بينهم أكثر من 406 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,477 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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