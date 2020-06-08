الجزائر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 715، ووصل العدد الكلي للإصابات إلى 10265، موضحة أن 82 شخصا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6799.





وأبدت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، تفاؤلا حذرا تجاه الوضع الوبائي للفيروس، وأعلنت أنها تخطت ذروة التفشي في 29 أبريل الماضي.



