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"القاهرة التجارية" توفر تحليل فيروس كورونا لأعضائها بأسعار خاصة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر الاقتصادي
أعلنت لجنة ادارة الازمات بغرفة القاهرة التجارية عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل ازمة فيروس كورونا العالمية الحالية  بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا  لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة .

وقالت اللجنة أن تعاقد غرفة القاهرة مع  بعض المعامل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها  لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمان.

وطالبت اللجنة  منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة  خاصة أن  هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة من خلال التوجه الي الادارة الصحية بالغرفة لمعرفة كيفية الاشتراك في المبادرة .

وعن شروط إجراء هذه  التحاليل  قالت اللجنة أنه بموجب كارنية عضوية الغرفة وكارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة ، وما يفيد أن الفرد  من أسرة منتسبي الغرفة او من العاملين لديهم .


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

  

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