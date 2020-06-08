المستشار السابق لصندوق النقد الدولي: السيسي عبر بمصر إلى بر الآمان



وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الرئيس اهتم بوجود مدن جديدة، لتخفيف التكدس في الدلتا، واصفا العاصمة الإدارية الجديدة بـ المنارة الحضارية، متابعا أن الرئيس السيسي عبر بمصر والمصريين بر الأمان.



وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.



تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.



وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الرئيس اهتم بوجود مدن جديدة، لتخفيف التكدس في الدلتا، واصفا العاصمة الإدارية الجديدة بـ المنارة الحضارية، متابعا أن الرئيس السيسي عبر بمصر والمصريين بر الأمان.وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

وجه الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه للمصريين خلال الست السنوات الماضية، مؤكدا أنه يحرص على المصريين.وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن السنوات الماضية كانت منظومة كاملة من النجاح، والاستقرار الأمني والسياسي، والتنسيق مع مختلف المؤسسات، موضحا أن الرئيس السيسي أولى البنية التحتية أهمية كبيرة حتى يفتح مجال للاستثمار.