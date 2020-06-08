Advertisements

برلمانية: عهد الرئيس السيسي .. العصر الذهبي للمرأة المصرية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
وصفت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه العصر الذهبي للمرأة المصرية، موضحة أن الرئيس السيسي أرسي مبدأ المساوة بين المرأة والرجل فضلًا عن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقالت "عازر"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد"، مساء الأثنين إن الرئيس السيسي مكن المرأة في كافة المجالات بشكل واقعي، موضحة: "يوجد 90 نائبة في البرلمان بالانتخاب وهذا الأمر لأول مرة يحدث، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 140 نائبة في البرلمان المقبل".
   

وأضافت أن المرأة تمثل 25% من وزراء الحكومة؛ وهي نسبة لأول مرة تحدث إيضا، كما حصلت المرأة على وزارات هامة مثل التضامن والصحة والتخطيط، فضلًا أنه يوجد سيدة مستشارة للأمن القومي، وهذه سابقة لم تحدث من قبل.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات مستورة وحل مشاكل الغارمات والمبادرات الصحية.

الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرًا جديدًا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.

فلقد قام الرئيس السيسي بإعادة هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر القضاء الرئيس السيسي اخبار

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ ساعة و 7 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النيابة تستأنف على إخلاء سبيل حنين حسام

منذ ساعتين

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"حقوق الإنسان" بالبرلمان تطلق مبادرة لدمج الغارمين في المجتمع

برلمانية: تعيين سيدة واحدة فقط في منصب محافظ غير مرضي

وزير التضامن: السيسي وجه بتصميم برنامج لحماية الغارمات المفرج عنهن

في عهد السيسي.. المرأة المصرية تحصد نصيب الأسد من المكاسب

مايا مرسي: نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية

دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية المصرية استعادت قوتها في عهد السيسي (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

06:29 م

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن