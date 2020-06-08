برلمانية: عهد الرئيس السيسي .. العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأضافت أن المرأة تمثل 25% من وزراء الحكومة؛ وهي نسبة لأول مرة تحدث إيضا، كما حصلت المرأة على وزارات هامة مثل التضامن والصحة والتخطيط، فضلًا أنه يوجد سيدة مستشارة للأمن القومي، وهذه سابقة لم تحدث من قبل.وتابعت عضو مجلس النواب أنه تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات مستورة وحل مشاكل الغارمات والمبادرات الصحية.الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرًا جديدًا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.فلقد قام الرئيس السيسي بإعادة هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.