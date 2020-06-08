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إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان دخل في محادثات أولية مع أتلتيكو مدريد من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع موراتا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع ألفارو موراتا في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات وذلك في ظل اقتراب رحيل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى صفوف برشلونة الإسباني.

واكدت الصحيفة الإيطالية أن أتلتيكو مدريد على إستعداد للتخلي عن نجمه موراتا في حال تمكنه من الحصول على خدمات الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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موراتا برشلونة ولاوتارو إنتر ميلان

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