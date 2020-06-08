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بالأزرق .. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:18 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية , حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت ياسمين مرتدية فستان باللون الأزرق , وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها , ووضعت مكيب بسيط متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا .

جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.
بالأزرق .. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

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