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25 % للمرأة.. تعرف على تفاصيل قانون مجلس النواب الجديد (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:52 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون مجلس النواب، الذي أقر نهائيا اليوم الاثنين.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد: «قانون مجلس النواب الجديد يقر أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما».

وأوضح أن القانون يخصص 25% على الأقل من المقاعد للمرأة، بعدما يتم تخصيص 20% فقط»، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد نواب مجلس النواب بـ 568 عضوا مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 5%.



الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.

فقد قام الرئيس السيسي بأعاد هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

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