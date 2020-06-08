آسر ياسين يستعين بالجمهور لإغلاق حساب مزيف

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حذر الفنان آسر ياسين، جمهوره من أحد الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه على موقع التدوينات الشهير "توبتر".





واستعان آسر ياسين بالجمهور وأعاد نشر إحدى التغريدات منه وتضمن صورته مع زوجته وتعليقا يتغزل بها وعلق عليها "الأكونت ده فيك، ريبورت بليز"



شارك اسر ياسين مؤخرا بمسلسل ب 100 وش وتدور قصته حول تقمص نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل 100 وش



ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيلي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.