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صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد طه
قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بتوزيع ادويه العزل المنزلي على المخالطين لحالات كوفيد.19 بواسطه الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، خلال بيان لها اليوم، أنها تقوم بتوزيع ادويه العزل المنزلى وجميع المستلزمات الحماية من الكمامات والجونتيات على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة المصرية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)
صحة البحر الأحمر توزع أدوية العزل المنزلي على المخالطين عبر الرائدات الريفيات والعيادات المتنقلة (صور)

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