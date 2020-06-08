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مدير صندوق تطوير العشوائيات: صرفنا 25 مليار جنيه على مشروعات تطوير العشوائيات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات إن الدولة صرفت حوالي 25 مليار جنيه على مشروعات تطوير العشوائيات.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد"، مساء الأثنين أنه تم تطوير منطقة تل العقارب إلى روضة السيدة، معلقًا: "كان ليه صديق عدى على المنطقة بعد 3 سنوات قالي أنت ودت تل العقارب فين.. أنا مكنتش أتصور التطوير كده.. وكان بيحسبها فوتوشوب".
    

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات إلى أن المواطن الأن يستطيع النظر إلى المشروعات القومية التي تم إنجازها على أرض الواقع، معلقا: "اللي مش شايف هيشوف.. واللي مش عايز يشوف هيشوف.. ولازم نفرح ونبعد عن المحبطين".

الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.

فلقد قام الرئيس السيسي بأعاد هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

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