وزير الرياضة يبحث مع مجموعة رجال الأعمال المشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها باستاد القاهرة





بحث أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، مع عددًا من رجال الأعمال، اليوم الإثنين، مشاركتهم في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية داخل استاد القاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة.





يأتى ذلك ضمن مجموعة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع عدد من المستثمرين خلال الفترة الراهنة لبحث مساهماتهم في إقامة المشروعات الاستثمارية داخل هيئة استاد القاهرة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.





وطالب وزير الشباب والرياضة من المستثمرين بتقديم خطة متكاملة حول المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها داخل الإستاد لدراستها، لافتاً إلى تنوع مواقع المساحات المتوفرة داخل الإستاد والتي تتناسب و العديد من المشروعات.

ومن المقرر، تطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة واستغلال المساحات الموجودة به من خلال مقترح إنشاء فرع لنادي النادي The Club داخل هيئة الإستاد ، وإنشاء فندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي.



