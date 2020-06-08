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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي
الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:13 م
الفجر
أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وقال المسماري: إن "الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية"، لافتاً إلى أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت
وأضاف: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا، مؤكداً على أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا.
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