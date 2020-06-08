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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:13 م
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
الفجر

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال المسماري: إن "الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية"، لافتاً إلى أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت

وأضاف: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا، مؤكداً على أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا.

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