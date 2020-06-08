محافظ البحيرة يوافق على 13 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 103 مليون جنيه لتوفر 400 فرصة عمل (صور)

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الموافقة على عدد 13 مشروع استثماري بتكلفة 102 مليون و837 ألف جنية لتوفر 397 فرصة عمل، كما أكد علي توفير البيئة الخصبة والجيدة للاستثمار الجاد على أرض المحافظة وتيسير كافة الاجراءات على المستثمرين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية.



جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واعضاء اللجنة، حيث تم الموافقة علي مشروع خلط وتجهيز وتعبئة اسمدة ومبيدات زراعية بناحية وادى النطرون على مساحة 420 متر بتكلفة 5 مليون جنية وتوفر 30 فرص عمل، ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعيه على مساحة 4200 بناحية حفص بدمنهور بتكلفة 3 مليون و750 الف جنية ويوفر 50 فرصة عمل.



كما تم الموافقة علي اقامة محلات زراعية على مساحه ٧٠٠ متر بناحية ابو بكر الصديق ببدر بتكلفة 355 الف جنية وتوفر 12 فرصة عمل، ومحلات بيع انتاج زراعى وثلاجة حفظ خضر وفاكهة وميزان بسكول على مساحة 1700 متر بناحية جمعية العروبه بمركز بدر بتكلفة مليون و773 الف جنية وتوفر 30 فرصة عمل، ومحلات مستلزمات إنتاج زراعى ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعيه على مساحة 540 متر بناحية ابو بكر الصديق ببدر بتكلفة 5 مليون و250 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل.



كما تم الموافقة علي إقامة محطة فرز وتعبئة محاصيل زراعية وخدماتها على مساحة 7718 متر بناحية الفالوجا ببدر بتكلفة 4 مليون و300 الف جنيه وتوفر 52 فرصة عمل، وثلاجة حفظ خضر وفاكهة على مساحة 276 متر بناحية الكفاح جنوب التحرير ببدر بتكلفة مليون و663 الف جنية وتوفر 30 فرصة عمل، ومصنع مواسير ملحومة من نص بوصة الى 4 بوصة على مساحة 3000 متر بناحية قرية المهدية بابو المطامير بتكلفة 12 مليون و85 الف جنية وتوفر 7 فرص عمل.



كما تم الموافقة علي إقامة محطة فرز وتعبئة وثلاجة فاكهة بمشتملاتهم على مساحة 4000 متر بناحية النوبارية بتكلفة 10 مليون جنية وتوفر 36 فرصة عمل، وصوامع لتخزين الحبوب والغلال على مساحة 10000 متر بناحية حوش عيسى بتكلفة 32 مليون و800 الف جنية توفر 75 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل الغير مباشرة، ومشروع إنتاج حيوانى بمشتملاته على مساحة 8446 متر بناحية قرية الشعراوى بأبو المطامير بتكلفة 23 مليون و100 الف جنية وتوفر 15 فرصة عمل.



كما تم الموافقة علي إقامة مستودع غاز على مساحة 210 متر بناحية كوم حفين بابو المطامير، ومزرعة دواجن بدارى تسمين على مساحة 1400 متر بناحية وادى النطرون بتكلفة 2 مليون و761 الف جنيه توفر 30 فرصة عمل.



ووجه محافظ البحيرة، بان تكون فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات لابناء المحافظة وخاصة لأبناء القرى المنفذ بها مبادرة حياة كريمة، كما وجه بالمرور الدورى على المشروعات ومراجعة الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات التى تم التصديق عليها مع التأكد من جدية المستثمرين فى اقامة المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الغير جادين.