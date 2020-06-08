موعد منحة العمالة الغير منتظمة الشهر الثاني يونيو 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة الشهر الثاني، إن تاريخ صرف منحة العمالة الغير منتظمة المرحلة الثانية من هذه الفترة الصعبة للبلاد، وذلك لأن الأزمة الحالية اجتاحت جميع دول العالم، لأن الأزمة أثرت على جميع مناحي الحياة، سواء كانت في التعليم أو السياسة أو من الناحية الاقتصادية و كل مجالات المعيشة في بلاد العالم كله، لأن الأزمة ضربت اقتصادات العديد من البلدان، و لا سيما فقد خاضت مع العالم أجمع، لم يتأثروا بالأزمة فحسب، بل كانوا ينتمون أيضًا إلى العمل غير الرسمي و غير المنتظم الذي يصحبهم بدخل محدود جدا و يكاد يكون معدوم، أي أن كل فرد ليس لديه دخل ثابت ولهذا السبب، تسعى الدولة لتوفير سبل العيش لهؤلاء الناس، بأن الدولة قد فتحت للجميع باب تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة.









منحة العمالة الغير منتظمة





و كما رأينا جميعًا أنه في الفترة الأخيرة، توسعت الصلة المباشرة لنموذج منحة العمل غير الرسمية أو غير المنتظمة، وأجبرت هذه المنحة الحكومة المصرية على دعم جميع العمال أنفسهم كل يوم اي بشكل ثابت، والذين ليس لديهم دخل ثابت كان التأثير عليهم من ظروف المعيشة أكبر، و كان هذا هو السبب في أن الحكومة تفتح الباب أمام الجميع من افراد الشعب ثم تقوم باختيار أدق المواطنين الذين يستحقونه، و سوف يتم تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الشهر الثاني.









منحة العمالة الغير منتظمة الشهر الثاني





بعد اختيار عدد كبير من المواطنين يمثلون فئة العمالة غير الرسمية و غير المنتظمة في جمهورية مصر العربية، تم دفع مبلغ 500 جنيه مصري الشهر الماضي، والمرحلة الثانية من خطة الدعم ستدفع في نهاية هذا الشهر، ليتم بهذا عن طريق موقع وزارة القوى العاملة صرف منحة العمالة الغير منتظمة الشهر الثاني على التوالي.





بالجدير بالذكر على ان الوزارة ستعمل بالتواصل بواسطة خدمات المسجات النصية مع من يظهر لهم احقية الحصول على دعم منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة تحت رعاية معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي.



