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شاهد.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات مشاجرتها مع زوجها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:40 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
مي مرسي
شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، وذلك عقب شائعات إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذي جاء بعد شائعات خلافها مع حسام حبيب،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "عبد الوهاب" تعليقا على الصور ردا على الجماهير قائلة "زي مانتو شايفين مبنبطلش خناق..حبه جنة".

يذكرأنه في الساعات الماضية انتشرت شائعات حول إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها ثلاث مسحات للتأكد من عدم إصابتها.

والجدير بالذكر أنه في الأيام القليلة الماضية انتشرت شائعات حول انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب
شاهد.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات مشاجرتها مع زوجها
شاهد.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات مشاجرتها مع زوجها
شاهد.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات مشاجرتها مع زوجها
شاهد.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات مشاجرتها مع زوجها

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