جنيهان تراجع في أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-6-2020

خسرت أسعار الذهب في السوق المحلية جنيهان للجرام ليسجل سعر جرام الذهب من "عيار 21 " الأوسع انتشارا 770 جنيها.





قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتخاد الغرف التجارية إن جرام الذهب من "عيار 18" سجل 664 جنيها، فيما سجل الجرام من "عيار 24" 885 جنيها ، أما الجنيه الذهب فسجل 6200 جنيها.





وعالميا، ارتفع المعدن الأصفر النفيس مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.





وبددت أسعار الدولار المكاسب خلال تعاملات اليوم الإثنين ليتراجع سعر صرف الدولار بنحو 4 قروش أمام الجنيه المصري مدعوما بالإعلان عن التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بانخفاض قدره 3 قروش عن سعره أمس الذي سجل فيه 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع .

وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تراجع الدولار أمام الجنيه بعد سلسلة ارتفاعات سجلتها العملة الأمريكيو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية التداعيات الإقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه بعد نجاح مصر في الحصول على أكثر من 13 مليار دولار سواء من صندوق النقد الدولي أو السوق الدولية والتي عوضت جزء كبير من تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية فإنه من الطبيعي تراجع الضغط على العملة المحلية خاصة بعد تباطؤ وتيرة تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي فقد مليار دولار فقط الشهر الماضي رغم الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي إرتفع مقابل الجنيه في الأسابيع الماضية في ضوء سياسة السوق الحرة لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي وتأتي انعكاسا للأوضاع الاقليمية والعالنية، وبعد نجاح مصر في تعويض جزء كبير من إيرادات النقد الأجنبي فقد انعكس ذلك على العملة المحلية.

وتوقع استمرار تراجع الضغط على الجنيه وإن كان بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الدولار إلى قرب مستوياته السابقة دون مستوى 16 جنيها.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



