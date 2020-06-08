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خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية، أن برشلونة الإسباني اقترب كثيرا من حسم صفقة هامة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة قريب من التعاقد مع مهاجم رايو فاييكانو، الإسباني فابيان لوزي.

 

ويُعد صاحب الـ16 عامًا من جواهر الكرة الإسبانية، وينتظره مستقبل كبير، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

 

وينتهي عقد لوزي مع رايو فاييكانو هذا الصيف، وقدم له النادي عروضًا للتجديد لكنه لم يرد، وهو ما يحاول برشلونة استغلاله للحصول على خدماته مجانًا في نافذة الانتقالات القادمة.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكاتالوني في مفاوضات متقدمة جدًا مع لوزي، وقريب من الحصول على توقيعه.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية أيضًا إلى أن الشاب الموهوب يحظى باهتمام أندية آخرى على رأسها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكن يبدو أن برشلونة في طريقه لحسم الصققة.

 

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