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قبل رحيله.. ماذا قدم المغربي وليد أزارو مع الأهلي؟ (أرقام)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:09 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علاء خليف

أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلي الاتفاق السعودي، قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي، بعد اهتمام بعض الأندية العربية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وخرج وليد أزارو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي يرفض عودة اللاعب للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته، ويفضل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر بجانب الثنائي مروان محسن وأليو بادجي لقيادة هجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد.


وذكرت تقارير صحفية اهتمام نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع وليد أزارو، حيث رصد النادي 3 مليون دولار ما يعادل قرابة الـ 50 مليون جنيه مصري لحسم صفقة مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوي الطيب الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الاتفاق بالموسم الحالي.


وينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لضم "أزارو" خلال الأيام المقبلة، كما يرغب ايضًا نادي الاتفاق السعودي في ضم اللاعب بشكل نهائي، ولكن وفقًا للانباء المتداولة عرض الشباب سيكون أكبر من الناحية المالية.


كشف حساب وليد أزارو مع الأهلي

انضم وليد أزارو لصفوف النادي الأهلي عام 2017 قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي، وظهر اللاعب بمستوي طيب رفقة الفريق الأحمر، وحجز مكانًا أساسيًا في خط هجوم الفريق.


خاض وليد أزارو 96 مباراة في مختلف البطولات خلال مشواره مع النادي الأهلي، وسجل 44 هدفًا، كما صنع أكثر من 16 هدفًا مع المارد الأحمر، وحصل على 9 بطاقات صفراء.


شارك نجم المغرب في 60 مباراة مع الأهلي بالدوري المصري بواقع 4433 دقيقة لعب، وسجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 6 إنذارات.


بينما خاض 3 مباريات بكأس مصر وسجل 3 أهداف، في 225 دقيقة لعب، وخاض مباراة وحيدة بكأس السوبر المصري وسجل هدف.


و شارك وليد أزارو في 26 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، وسجل 13 هدفًا، ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين مع المارد الأحمر عامي 2017، 2018 وخسر فريقه اللقب الإفريقي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.


كما في 6 مباريات مع الأهلي في البطولة العربية للأندية وسجل هدف وحيد.


توج "أزارو" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، كما حصل مع الفريق على كأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس مصر "مرة وحيدة"، كما حصل على لقب هداف الدوري موسم 2017 – 2018 برصيد 18 هدفًا.


ويعد وليد أزارو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الممتاز، بعد تسجيله 18 هدفًا في موسم 2017 – 2018 متفوقًا على الأنجولي فلافيو والنيجيري جون أوناكا وسجل كل منهما 17 هدفًا فقط.


انتقل "أزارو" إلي نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 7 مباريات بإجمالي دقائق لعب فعلية 499 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء.

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