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شركة طيران اقتصادي تسير رحلات لعودة المصريين من الإمارات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة طيران اقتصادي اليوم الاثنين، عن تسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى مصر، لنقل المواطنين المصريين.

وقالتشركة العربية للطيران، المدرجة بسوق دبي المالي في بيان، إن رحلات العودة الخاصة ستقلع من مطار الشارقة الدولي إلى مطاري القاهرة الدولي وبرج العرب بالإسكندرية بين 11 و16 يونيو 2020.

وأشارت إلى أنه يمكن حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وأكدت الشركة التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وعلى مستوى الدولة،  تستعد 4 شركات طيران وطنية لاستئناف رحلات الترانزيت بدءاً من 10 يونيو الجاري، عبر مطارات أبوظبي ودبي الدولي والشارقة.

وتستهدف هذه الرحلات من 30 إلى 40 وجهة كمرحلة أولى، وتستأنف طيران الإمارات الرحلات المنتظمة إلى 12 دولة عربية مطلع يوليو المقبل، بينها مصر والسعودية.

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