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عاجل.. قيس سعيد يرفع حظر الجولان بعد السيطرة على الكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
قرّر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، رفع حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية، ابتداء من اليوم الاثنين 08 جوان 2020.

ويأتي هذا القرار بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية.

وبمقتضى ذلك، تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.

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