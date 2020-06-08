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رامز أمير يحتفل بوصوله لمليون متابع عبر "إنستجرام"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:13 م
رامز امير
رامز امير
فايقة محمد عادل
شارك الفنان رامز أمير بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معبرا عن سعادته بوصوله لمليون متابع

وكتب : الحمد لله مليون أخ وأخت اقولكم علي حاجة , اللي أهم من أي انجاز الواحد بيوصله هو فخرك انك وصلتله بكرم ربنا أولا ثم بصبرك ومجهودك اللي محدش شافه برضو غير ربنا .

وتابع : الحمد لله عليكم ويارب اعرف استغل نعمته دي في حاجة ابقي فخور بيها في اخر المشوار اللي أنا لسة في اوله .

جدير بالذكر شارك رامز أمير في مسلسل "الإختيار " والذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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