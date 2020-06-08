موسم «كورونا».. كشف حساب الأهلي في الدوري المصري بعد اقتراب إلغائه (أرقام)

تترقب الجماهير المصرية مصير النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد توقفها منذ أكثر من شهرين وتحديدًا منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي في جميع بلدان العالم.





وأصبح قرار إلغاء الدوري الممتاز هو القرار الأقرب في الوقت الحالي، لصعوبة استئناف النشاط الكروي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن ما يؤخر إعلان القرار بشكل رسمي هو اختلاف الأندية حول آلية إلغاء الموسم، والموقف النهائي من تحديد بطل للمسابقة من عدمه وموقف الهابطين هذا الموسم.





ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، متفوقا بـ 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير كل ما قدمه النادي الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي بعد اقتراب إلغائه:-





خاض النادي الأهلي 17 مباراة بالنسخة الحالية من بطولة الدوري حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 48 هدفًا منها (هدفين اعتباريين)، واستقبلت شباكه 4 أهداف في ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالمسابقة المحلية.





استطاع النادي الأهلي حصد 49 نقطة من جميع المباريات، يتصدر بها ترتيب المسابقة المحلية حتي الآن، بفارق 16 نقطة كاملة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه بـ 33 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.





لعب الأهلي 9 مباريات على ملعبه فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا منها (هدفين اعتباريين)، واستقبلت مرماه هدفين، بينما حقق 8 انتصارات خارج ملعبه، وسجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين أيضًا.





يتصدر وليد سليمان نجم الأهلي، قائمة هدافي الفريق الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، وسجل 6 أهداف، يليه جونيور أجايي وسجل 5 أهداف، بينما التونسي على معلول الأكثر صناعة للأهداف ضمن صفوف الفريق الأهلاوي وصنع 6 أهداف بالبطولة المحلية هذا الموسم.





فايلر مدرب الأهلي حقق ثاني أفضل انطلاقة للفريق في بطولة الدوري الممتاز، بعد انطلاقة مانويل جوزيه موسم 2004 – 2005 وحقق وقتها 17 انتصارًا متتاليًا.



