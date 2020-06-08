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منافسة قطرية إماراتية على التعاقد مع مدرب العدالة السعودي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
يتنافس فريقي من الدوري القطري والإماراتي، على التعاقد مع التونسي نصيف البياوي المدير الفني لفريق العدالة السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ، نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف عن هويتها ، أن الناديين تواصلا مع البياوي الذي يتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس ، وقدما عرضيهما الرسميين للمدرب الذي ينتهي عقده مع العدالة نهاية يونيو الجاري.

وأكدت "الرياضية" أن البياوي صرح لها بأنه تلقى العرضين من الناديين الخليجيين وقال: "لم أفتح باب التفاوض معهما، وذلك لارتباطي بكلمة مع إدارة العدالة، ولن أفتح الباب أمام الأندية الراغبة في كسب خدماتي إلى أن نعرف مصير استكمال بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

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