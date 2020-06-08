Advertisements

ريال مدريد يعلن إصابة نجمه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
تعرض نادي ريال مدريد لضربة قوية بعد أن أعلن بشكل رسمي عن إصابة نجمه قبل أيام قليلة من استئناف بطولة الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز (...)، تم اكتشاف إصابة عضلية".

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتعتبر إصابة ناتشو، ضربة موجعة للريال في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري الإسباني المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والمقررة الخميس المقبل مع تبقي 11 مرحلة تنتهي في 19 يوليو المقبل.

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في الثامن من مايو الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، الذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.

ويعاود ريال مدريد منافسات الدوري التي يحتل فيها المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب، بمواجهة ضيفه إيبار الأحد المقبل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناتشو ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

منذ ساعة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم سيرينو

منذ 38 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يُهدد بالرحيل عن الريال ويشترط على بيريز ضم هذا اللاعب للبقاء وتطورات جديدة ومثيرة في صفقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة كبري في الريال وبيريز يستهدف نجم البايرن وتحديد أول ضحية بعد السقوط أمام كلوب بروج

عاجل.. إصابة قوية تضرب مهاجم ريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقترب أخيرًا من حسم صفقة القرن وتفاصيل صفقة محمد صلاح وإصابة كبري تضرب نجم الملكي

ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل موقعة الديربي أمام الريال

نجم أتليتيكو يغيب رسمياً عن ديربي مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن