رحاب الجمل تهاجم المتنمرين علي نجل محمد رمضان

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تعرض ابن الفنان محمد رمضان لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لون بشرته مما جعل الكثيرين يتعاطفون معه ويدافعون عنه ضد ما تعرض له وبخاصة من الفنانين، واخرهم الفنانة رحاب الجمل.



حيث هاجمت رجاب الجمل المتنمرين ومن يسخرون من لون بشرة طفل صغير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



يُشار أن رحاب الجمل شاركت مؤخرا في مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.





