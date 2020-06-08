"ألمانيا" تؤكد: بقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم الناتو





قالت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، إن نبقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي أمن الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الحكومة الألمانية: إنها لم تتلق تأكيداً رسمياً من واشنطن بشأن صدور أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا.





وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور: "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه، والحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا".





وكان مسؤول أمريكي كبير، قد قال الجمعة الماضية، إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، مما يخفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي.





وتعد هذه الخطوة هي أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي سادها التوتر في أحيان كثيرة في الفترة الماضية.



