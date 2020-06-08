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"ألمانيا" تؤكد: بقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم الناتو
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:37 م
وكالات
قالت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، إن نبقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الحكومة الألمانية: إنها لم تتلق تأكيداً رسمياً من واشنطن بشأن صدور أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا.
وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور: "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه، والحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا".
وكان مسؤول أمريكي كبير، قد قال الجمعة الماضية، إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، مما يخفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي.
وتعد هذه الخطوة هي أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي سادها التوتر في أحيان كثيرة في الفترة الماضية.
*منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"
هي منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949.
ةويشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية، ثلاثة من أعضاء الناتو (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة) هم أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعون بـ حق الفيتو وهم رسميا دول حائزة للأسلحة النووية.
ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين، بروكسل، بلجيكا، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس، بلجيكا.
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