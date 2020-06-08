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خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافيين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:59 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
كشف مصدر مسئول بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية أن الفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافيين على جزءين لم تظهر حتى الآن أي نتائج للبلازما، وذلك لأن نتائجها تظهر بعد وقت وليس بشكل سريع.

وأكد المصدر لـ"الفجر الفني" أن افنانة رجاء الجداوي حالتها الصحية ثابتة ومستقرة منذ دخولها غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وذكر أن نسبة الأكسجين ترتفع بشكل نسبي".

وأضاف أنه لا توجد أي مؤشرات حالية لخروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة في الوقت الحالي،حيث أنه لا يوجد تطور كبير بحالتها الصحية.

وتابع أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت على جهاز التنفس اللا تداخليو يساعد المريض على التنفس.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل بالإسماعيلية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالتها الصحية.

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