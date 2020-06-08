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أبوريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:45 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
علي نبوي

 

تقدم المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكافة أجهزة الدولة المصرية، والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس على إنجاز التصويت بالموافقة على اتفاقية الحكومة المصرية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

 

أوضح أبوريدة أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد تكليلا للمجهودات المضنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من أجل ضمان احتضان مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصفتها إحدى البلاد المؤسسة وعدم السماح بنقله إلى دولة أخرى.

 

أضاف مؤكدا أن الاتفاقية تعزز دور مصر الريادي في قارة أفريقيا وتتماشى مع تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطته في مد جذور التعاون الأفريقي وإعادة مصر إلى دورها القيادي في القارة السمراء.

 

وهنأ أبوريدة جميع العاملين في الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم على ضمان وتفعيل هذه الاتفاقية مؤكدة أنها نصر كبير لكرة القدم المصرية والأفريقية وتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير وتنمية الكرة الإفريقية المستمر منذ سنوات وسيستمر بقوة في السنوات المقبلة.

 

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