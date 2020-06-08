أبوريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي

أبوريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي
تقدم المهندس هاني
أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) وعضو المجلس الأعلى
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
وكافة أجهزة الدولة المصرية، والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير
الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال،
ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس على إنجاز التصويت بالموافقة على اتفاقية الحكومة المصرية
مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.
أوضح أبوريدة
أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد تكليلا للمجهودات المضنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة
من أجل ضمان احتضان مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصفتها إحدى البلاد المؤسسة
وعدم السماح بنقله إلى دولة أخرى.
أضاف مؤكدا أن
الاتفاقية تعزز دور مصر الريادي في قارة أفريقيا وتتماشى مع تعليمات السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي وخطته في مد جذور التعاون الأفريقي وإعادة مصر إلى دورها القيادي
في القارة السمراء.
وهنأ أبوريدة
جميع العاملين في الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم على ضمان وتفعيل هذه الاتفاقية مؤكدة
أنها نصر كبير لكرة القدم المصرية والأفريقية وتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير
وتنمية الكرة الإفريقية المستمر منذ سنوات وسيستمر بقوة في السنوات المقبلة.
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