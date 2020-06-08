شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

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احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أمس بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.



وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.



وعلى الصعيد الآخر طرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك" مع النجم عمر كمال، ويستعد شاكوش والفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيتعملى 100 حساب"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





