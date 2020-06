تعرف على خريطة مسلسلات وأفلام "شاهد VIP" في موسم صيف 2020

بين المسلسلات الحصرية من السعودية ومصر، والمسرحيات التي حصدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً عند عرضها، والأفلام العربية والأجنبية الحديثة منها، وتلك التي حققت جوائز عالمية، تطلق منصة "شاهد VIP" محتوى غنياً خلال الأسابيع المقبلة، بعدما بات متوافراً اعتباراً من 24 مايو الماضي، مجموعة من الأفلام والمواد الترفيهية المميزة، فضلاً عن مسلسلات عرضت خلال الموسم الرمضاني 2020.

Beauty Clinic.. يوميات مركز تجميل في قالب طريف

في أجواء لا تخلو من الضحك تدور أحداث السيتكوم السعودي "Beauty Clinic"، داخل أحد المراكز الدولية للتجميل، ليستعرض يوميات هذا المكان. نقاشات، خلافات، وأحياناً صراعات ومواقف متعددة يعيشها الأطباء مع الزبائن وبذلهم ما في وسعهم لإرضاء أذواقهم وطلباتهم الصعبة والغريبة أحياناً، ومواقف أخرى بين الأطباء أنفسهم، ضمن سياق طريف ومشوّق.

ﺗﺄﻟﻴﻒ شادي أسعد وأحمد أبو زيد توفيق مع ورشة كتاب وﺇﺧﺮاﺝ تامر بسيوني

بطولة: ميلا الزهراني، أحمد شعيب، فيصل العمري، لمار، رانا الشافعي، سارة العلي، سارة نخلة، هبة حسن، يسرا المسعودي، مصطفى يوسف، نجود أحمد، وليد أبو المجد، شادي أسعد وآخرين..

متوافر بحلقاته الـ30، في 5 حلقات أسبوعياً حصرياً على "شاهد VIP"

"ليه لأ".. صراع الأجيال وتناقضات الطبقة المتوسطة

دراما مصرية ترصد الصراع بين جيلين من خلال قصة عالية، الشابة الطموحة لتحقيق ذاتها، فتلتحق بمسابقة عالمية للحصول على جائزة تمكنها من الحصول على بعض الاستقلالية. ويطرح العمل الأزمات والتناقضات للطبقة المتوسطة في مصر، محاولاً بذلك تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمصير الشابات، الذي يكون عادة عبر الزواج وتأسيس أسرة، ويدفع البعض منهن إلى التخلي عن طموحاتهن الأخرى.

فكرة وسيناريو وحوار دينا نجم، بمشاركة محمد مجدي وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

إنتاج E- Producers عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد

بطولة: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين، صدقي صخر وآخرين.

متوافر في حلقاته الـ 15، في ثلاث حلقات أسبوعياً، كل خميس، جمعة وسبت حصرياً على "شاهد VIP"

من أعمال شاهد الأصلية

الشك.. شابة تواجه شياطين ماضيها

ليس بعيداً مما نعيشه في يومياتنا حالياً من حجر منزلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ينقل مسلسل "الشك" (Doubt) هذا الواقع، وهو من أعمال شاهد الأصلية. تلتزم سمر بالحجر المنزلي وتبقي نفسها بعيدة عن أي نوع من الاختلاط، لكن حدثاً مفاجئاً سيربكها وقد يجبرها على كسر هذا القرار. تتلقى الرابط الخاطئ فجأةً، وتشاهد جريمة قتل تحصل أمام ناظريها. ومنذ تلك اللحظة، ستصبح سمر رهينة قاتل عنيف سيجبرها على أن تحارب للعيش وتواجه شياطين ماضيها.

بطولة فاطمة البنوي، قصي خولي، براء عالم، نادية ملائكة، رزان جمال

من أعمال شاهد الأصلية القصيرة (مدة الحلقة 10)، متوافر في حلقاته الـ 10، في حلقتين أسبوعياً على "شاهد VIP"، اعتباراً من 14 يونيو

خريص.. خلافات الأصدقاء في مجال الإعلام

هل يعزز العمل الإعلامي المشترك أواصر الصداقة بين 5 شبان تجمعهم عشرة عمر أم تؤدي إلى التفريق بينهم مشعلة روح الخلاف والغيرة؟ ترصد الكوميديا الاجتماعية "خريص" هذا الموضوع، الذي يعرض حصرياً ولأول مرة على "شاهد"، من خلال طرح قصة خمسة أصدقاء قرروا إطلاق شركة إعلام وصحافة جديدة متخصصة في مواضيع الشباب، وذلك من وحي خبراتهم المهنية واهتماماتهم الشخصية، إلا أن مشوار العمل الحر والسعي خلف النجاح في عالم المال والشهرة سيكون محل اختبار لعشرة العمر القديمة التي جمعتهم.

بطولة أسامة صالح، عمر صالح، شجاع نشاط، راكان زاهد، عبدالرحمن الريمي، ماريا علي.

من أعمال شاهد الأصلية القصيرة (مدة الحلقة 12 دقيقة)، متوافر على "شاهد" في حلقاته الـ8، في حلقتين أسبوعياً ابتداءً من 24 يونيو.

مسرحيات

"عنتر المفلتر"

عرض أول وحصري للعمل المسرحي الخليجي الكوميدي "عنتر المفلتر" مع النجم طارق العلي. وتدور أحداث المسرحية حول حياة عنتر وعائلته والمواقف الكوميدية التي تواجههم، بعد غرق منزلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

تأليف عيسى أحمد، وﺇﺧﺮاﺝ مشاري المجيبل، بطولة طارق العلي، جمال الردهان، أحمد الفرج، هند البلوشي، ميس كمر، مشاري المجيبل وآخرين. متوافر على "شاهد VIP"

"تسجيل دخول".. أوامر الأب مطاعة!

عرض أول وحصري للعمل المسرحي الخليجي الاجتماعي الكوميدي "تسجيل دخول". تدور أحداث المسرحية حول طاعة الأب المسن الذكي، صاحب اللسان السليط، والمفروض أن تكون أوامره مجابة بدقة، تماماً كما هي ساعته السويسرية العتيقة التي يضبط من خلالها الوقت ويحاسب الجميع بناء عليه. ويسعى أبناءه إلى إرضائه ليتمكنوا من الحصول على التركة، في قالب كوميدي شيق، مليء بالمفاجآت.

بطولة أحمد العونان، خالد العجريب، أميرة محمد، عبد المجيد الرهيدي، حيد العبدالله ، سامر الخال، لمياء عبدالعزيز وآخرين.يعرض على "شاهد VIP" اعتباراً من 12 حزيران/يونيو..

أفلام خليجية وعربية

"يوم الدين"... رحلة بحث عن الجذور

أول فيلم يتعرض لهموم مرضى الجذام، القضية التى يواجه أصحابها مشاكل عدة في المجتمع، ونجح لواقعيته وإتقان صنعه في اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" في العام 2018، كما حصد إشادات واسعة من الصحف العالمية بعد مشاركته فى المهرجان، ومنافسته على جائزة السعفة الذهبية. تطرح الأحداث قصة عايشها المخرج، وتدور حول بشاي وهو رجل شفي من الجذام، ولا يزال يحمل آثاره على جسده ويعيش فى مستعمرة للمصابين بهذا المرض. ويقرر إثر وفاة زوجته البحث عن جذوره، وينطلق فى رحلة من قلب مصر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم، فيخرج الاثنان معاً لأول مرة من المستعمرة لاكتشاف الحياة خارجها، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

سيناريو وحوار وإخراح أبو بكر شوقي. بطولة راضي جمال، أحمد عبد الحافظ، شهيرة فهمي، محمد عبدالعظيم، وآخرين. متوافر على "شاهد VIP".

"رأس السنة".. عالم الأثرياء في يوم واحد

في عالم الأثرياء وتجارة المخدرات، تدور أحداث فيلم "رأس السنة" للكاتب محمد حفظي والمخرج محمد صقر والذي يُعرض على "شاهد VIP". تعود أحداث الفيلم إلى يوم رأس السنة وليلته في العام 2009، وتسير التطورات بيت عالم الأثرياء داخل أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة، حيث يتعرّض أبطال الفيلم لعدد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معاً.

كتابة محمد حفظي وإخراج محمد صقر بطولة إياد نصار، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد مالك، بسمة، علي قاسم، هدى المفتي، محمود اللوزي، هاجر الشرنوبي، جيهان خليل، إبراهيم فرح وآخرين.

متوافر على "شاهد VIP"

كما تعرض مجموعة من الأفلام الخليجية في عرض ثان، احتفاء بالسينما الخليجية منها "شباب شياب" مع سعد الفرج وسلوم حداد، فؤاد علي وليلى عبد الله، "طربال رايح جاي" مع علي الغرير، خليل الرميثي، خالد العجيرب ونورة البلوشي، بالإضافة إلى الفيلم المصري "عيار ناري" مع أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وآخرين.

أفلام أجنبية وعالمية

تنطلق مجموعة من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحاً كبيراً عند عرضها في الصالات السينمائية، ومنها فيلم المغامرات في عالم الفضاء AD Astra مع براد بيت (18 حزيران/يونيو)، الفيلم الكوميدي Ready Or Not (25 حزيران/يونيو)، إضافة إلى سلسلة أفلام عائلية منها Alice in Wonderland، Alice Through the looking Glass، Atlantis، Beauty and the Beast، Big Friendly Giant: BFG، CHRONICLES OF NARNIA، Doctor Dolittle، DUMBO (1941)، FINDING DORY ، MALEFICENT، FROZEN وغيرها.

دراما رمضان 2020

تقدم مجموعة من المسلسلات المصرية والخليجية التي عرضت في رمضان 2020، متوافرة بكامل حلقاتها، وهي "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين، "خيانة عهد" مع يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحا، "جنة هلي" مع سعاد عبد الله وابراهيم الحربي، "كأن شيئاً لم يكن" مع زهرة عرفات وهبة الدري، "الفتوة" مع ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر، و"ليالينا" مع غادة عادل، إياد نصار، صابرين وخالد الصاوي.