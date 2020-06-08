Advertisements

مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على نجم ليستر سيتي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الدولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تيجلراف البريطانية أن مانشستر سيتي دخل في سباق الصراع على تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلويل يعتبر هدف تشيلسي الرئيسي في الصيف المقبل بينما يرغب ليستر سيتي في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الشاب الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن تشيلويل هو من خريجي أكاديمية ليستر سيتي وخاض مع ثعالب ليستر سيتي 118 مباراة في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 12 هدف.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم أياكس يوجه ضربة قاتلة لأحلام برشلونة

منذ نصف ساعة

فايلر يحسم ملف المعارين في الأهلي

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

منذ 33 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن