مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على نجم ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الدولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة تيجلراف البريطانية أن مانشستر سيتي دخل في سباق الصراع على تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلويل يعتبر هدف تشيلسي الرئيسي في الصيف المقبل بينما يرغب ليستر سيتي في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الشاب الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن تشيلويل هو من خريجي أكاديمية ليستر سيتي وخاض مع ثعالب ليستر سيتي 118 مباراة في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 12 هدف.



