نيللي كريم تتفوق على انتصار في استفتاء 'الفجر الفني'

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



وتصدرت الفنانة نيللي كريم المركز الاول في استفتاء الفجر الفني اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو، حيث حصدت على نسبة مرتفعة من الاصوات بلغ عددهم 28463صوت ما يعادل 36.74% وتليها الفنانة إنتصار التي حصدت على 22483 صوت بنسبة 29.02%.



وتدور أحداث مسلسل "100 وش" في إطار من الدراما الكوميدية حول فتاة شعبية نصابة تتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمود الشرقاوي، وآخرون، تأليف أحمد والي، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى.