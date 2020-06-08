مختلف الأعمار.. الكمامات تسيطر على شوارع القاهرة (صور)

أصبحت الكمامة من عادات الشارع المصري في الآونة الأخيرة، حيث قررت الحكومة تغريم كل مواطن لا يرتدي الكمامة الطبية وذلك في محاولات دؤوبة ومستمرة منها للحد والسيطرة على فيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





لم يكن المصريون يعرفون الكمامات إلا بمشاهدتها بلقطات في الأفلام أو المسلسلات، أو كان أحدهم في زيارة لعزيز لديه بمستشفى من المستشفيات، فيشاهد الطاقم الطبي وهو يرتديها.





كما لم تكن الكمامة على قائمة طلبات المستلزمات الطبية في الصيدليات، حيث أنها ليست من متطلبات الإسعافات الأولية، بخلاف القفاز الطبي، أو مطهرات الجروح المختلفة، أو اللاصقات الطبية بمختلف أنواعها.





ولكن بعد أزمة كورونا وبعد أن صدرت كل التوصيات الطبية بأن الحماية الشخصية هي الأساس، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد عن الآخرين مسافة لا تقل عن 1 متر، بخلاف بقية الاحترازات، أصبح الطلب على الكمامة الطبية رئيسيًا، بل وأصبحت من احتياجات الأسرة العادية.





والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور للشارع المصري وتحديدًا في منطقة التحرير والدقي، حيث انتشرت الكمامات بشكل ملحوظ وبين كل الأعمار، وتنوعت ما بين الكمامة القطنية والطبية، ويفضل الشباب دائمًا الكمامات ذات اللون الأسود، في حين يفضل كبار السن والسيدات الكمامات الطبية المعتمدة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



