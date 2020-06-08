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أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على حالة والدتها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:44 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
شيدت ابنة رجاء الجداوي بالدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية، وذلك من خلال مشاركتها لمنشور له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي قائلة "الدكتور محمد خالد منصب مدير عناية مستشفيات محافظة الإسماعيلية، طبيب بدرجة مقاتل، فهو الطبيب المعالج لكل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتواجدة في العناية، سواء في مستشفى عزل أبوخليفة، أو مستشفى الصدر بعد تحويلها لاستقبال مصابي كورونا تبدأ قصة خالد مع تحويل مستشفى عزل أبوخليفة لمستشفى عزل لمصابي كورونا، -ثاني مستشفى عزل على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة-، ولم يتردد ولو لحظة في الذهاب للمستشفى لتولي العناية المركزة وانقاذ حياة أصعب الحالات في مستشفى العزل، قضى خالد مدة كبيرة في أرجاء مستشفى عزل أبوخليفة، ومع تحويل مستشفى صدر الإسماعيلية لمستشفى عزل لعزل قرر أن يتجه للمستشفى بإرادته الكاملة ليستكمل علاج الحالات، ليكون عمله الأساسي في مستشفى الصدر، ويتجه للاشراف ومعالجة الحالات الحرجة في عناية مستشفى عزل أبوخليفة، ليصبح أول طبيب مصري يعالج الحالات الحرجة من مصابي كورونا في مستشفتين في نفس التوقيت، رغبة منه في استمرار مكافحة هذا الفيرس".

وكان الدكتور محمد خالد قد كشف لـ"الفجر الفني"، حقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافيين،وذلك على جزءين الجزء الأول يوم السبت والجزء الثاني يوم الأحد.

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