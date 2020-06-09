ما هو برنامج شباب مصر للدارسين بالخارج؟

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ديسمبر 2018، لإعداد برامج لتدريب شباب المصريين خلال تواجدهم في مصر، لربطهم بالوطن وإعداد كوادر منهم، ليشكلوا عامل دفع للدولة المصرية في سبيل تحقيق أهدافها من التنمية المستدامة، وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الدولة للهجرة، أول برنامج للشباب المصري الدارسين بالخارج.





أطلقت الأكاديمية البرنامج لتعزيز ربطهم بالوطن لتكوين قاعدة بيانات بالخبرات المصرية بالخارج، واستقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طبقا للبروتوكول بين الأكاديمية والوزارة، لخلق التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج في سبيل تعزيز ربطهم بالوطن.





عرضت الأكاديمية، مجموعة من الأفلام الوثائقية شملت فيديو الإعلان الرسمي عن إنشاء الأكاديمية وآراء بعض الوزراء عقب زيارتهم لها، وفيديو آخر عن الفعاليات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.





اتفاقية التعاون

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن اتفاقية التعاون بين الأكاديمية مع وزارة الهجرة لاستكمال كل الأعمال التي تقوم بها الوزارة، ولابد أن نشجع أبنائنا في الخارج لمعرفة ما يحدث في الدولة.





من جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، جهود الأكاديمية، واعتبرت أن هذه الزيارة التعاون الثاني بين الوزارة والأكاديمية للاهتمام بشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتحدثت عن جهود الدولة المصرية في الاهتمام بتنمية الإنسان كأولوية وبرامج التنمية.





أضافت "مكرم"، أنه لابد من تعزيز دور المرأة والشباب ودعم توليهم المناصب القيادية من خلال تأهيلهم، ولابد من الاستفادة من الشباب في الخارج، لافتة إلى ضرورة تعريف الشباب بدور الأكاديمية كأفضل مكان في الدولة لرؤية التغير الذي تشهده مصر.





روح وطنية

وشاركت وزيرة الهجرة ومدير الأكاديمية في نقاش مفتوح مع الشباب الدارسين بالخارج حول التحديات التي واجهها الشباب خلال تواجدهم بمختلف الدول، ومصادر استقاء معلوماتهم عن الوطن وفرص الاستفادة من خبراتهم وآليات نقلها لغيرهم من الشباب في ظل الظروف العالمية من مواجهة فيروس كورونا والتي غيرت مفاهيم الاتصال والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.





وثمنت السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة رشا راغب، الروح الوطنية لدى الشباب وأفكار التي يمكن البناء عليها، كما اقترح المشاركون تشكيل مجموعات عمل من الشباب لتنظيم مجموعات من الطلبة الدارسين فى كل دولة غير المسجلين بالبعثات الدبلوماسية وتنسيق مجموعات عمل لكل المصريين بالخارج لزيادة الترابط وتبادل الخبرات فى جهود التنمية فى إطار استراتيجية 2030.





دور أكاديمية

تحدثت رشا راغب عن دور الأكاديمية، أن الأكاديمية بدأت من البرنامج الرئاسى، وتاتي بالإيمان من الدولة بالاستثمار في "العنصر البشرى"، وجاء دور الأكاديمية على تدريب القيادات لتتقدم الصفوف الأولى وقد أصبح "نواب محافظين"، و"معاونين محافظين"، و"معاونين وزراء".





وقدمت رشا راغب عرضا، عن الموقف العام للتدريب داخل الأكاديمية حيث قدمت الأكاديمية 64 برنامجًا تدريبيًا منهم 5 برامج تنفذ كالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومبادرة المسئول الحكومي، وتحدثت راغب عن تمثيل 391 مشارك من 50 دولة إفريقية منهم مصر في البرامج الدولية.



