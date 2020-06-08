برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر" كأفضل برنامج إذاعي

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تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.





وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6422صوت مايعادل 29.89% ويليه برنامج مش رمضان الذي حصد على 3735 صوت بنسبة 17.38%.



فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":





مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور.