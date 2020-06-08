تعرف على الإجراءات التي اتخذتها نقابة البيطريين لمواجهة كورونا

اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح وباءً عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم، وذلك تضامنا مع سياسات الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشاره.





وترصد "الفجر" أهم ابرز الإجراءات المتخذة من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة خالد العامري النقيب العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.





* تأجيل عقد إنتخابات التجديد للبيطريين عدة مرات:-

- قامت النقابة العامة للبيطريين بتأجيل الانتخابات بالنقابة العامة عدة مرات حيث كان من المقرر أن تعقد يوم الجمعة الموافق 27 مارس الماضي؛ ثم تأجيلها للأثنين 13 إبريل، ثم للجمعة 12 يونيه، ثم 17 يوليو المقبل وذلك على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.





* نقابة البيطريين تجمد أعمال مجلس نادى النيل والمركز العلمى ووقف اجتماعات مجلس النقابة.

- أدي تأجيل إنتخابات البيطريين والذي كان المسبب له إنتشار فيروس كورونا المستجد لتأجيل إجتماعات مجلس النقابة واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات.





- اعتماد قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.





- تحصيل اشتراكات النقابة العامة لعام 2019، بدون غرامات لحين إجراء العملية الانتخابية.





- تشكيل لجنة برسائة الدكتور ناجى سلام مقرر لجنة العلاج، لمراجعة الأوراق الخاصة بالإعانات العلاجية مع مراعاة عدم تطبيق بند الستة أشهر للتقارير الطبية، نظرا لما تمر به البلاد، وعرضها على هيئة المكتب القادمة لاعتمادها للصرف.





- تجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية.





- تجميد نشاط المركز العلمى لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أى مبالغ أخرى للمركز.





- الموافقة على الإيميل الوارد من الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، بطلب إعفاءه من مهامه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل.





-إعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى، على النحو التالى:

الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة.

الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق.

الدكتور محمد فكرى القرش، عضو مجلس الإدارة.

الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس الإدارة.

الدكتور محسن حامد محمد، عضو مجلس الإدارة.





- عدم صرف أي مبالغ لنادى النيل الاجتماعى، دون العرض على هيئة المكتب لاعتماد الصرف.





- عمل بيان بمصروفات الأعضاء فى الفترة من 112019، حتى تاريخه، ويعرض على الجمعية العمومية.









* هيئة المكتب تعتمد صرف 350 إعانة ودعم مالى من الاتحاد للمصابين والمتوفيين بكورونا:





- اعتماد صرف كافة الإعانات والبالغ عددها 350 إعانة، بجانب كافة الإعانات العلاجية.





- التصديق على المبلغ المستحق لوزارة الرى لصالح نادى الأطباء البيطريين فى أسيوط.





* غلق النقابة لمدة أسبوع بعد أجازة عيد الفطر بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية





- قامت النقابة بتأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى.





- إستئناف العمل بالنقابة يوم الأحد 7 يونيو 2020.





* النقابة تقرر صرف 50 ألف جنيه للأطباء البيطريين شهداء كورونا و10 آلاف للمصابين:

ِ

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين قد قررت بالتمرير بعد الموافقة الجماعية تليفونيا علي مساندة الأعضاء في هذه الظروف بالأتي:

-فى حالة الأصابة للعضو يتم صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة الاف جنيه).





-وفى حالة الوفاة للعضو لا قدر الله يتم صرف مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ).





- بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه ( عشرون ألف جنيه ) في حالة الإصابة، و۵۰۰۰۰ جنيه ( خمسون الف جنية ) في حالة الوفاة.





* للمرة الثانية.. مد غلق النقابة واتحاد المهن الطبية لمدة أسبوع بسبب كورونا:





- مد غلق مقرى الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.



