خلال أسبوع.. جنوب سيناء تطالب واضعي اليد باستكمال ملفات تقنين الأوضاع

أصدرت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بيانًا تطالب فيه المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية وغيرها، بسرعة استكمال المستندات اللازمة، أو تحديث المستندات، وذلك خلال أسبوع فقط.





وأوضح بيان المحافظة، أن أعمال التقنين ستجرى في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ( 48) لسنة 2017، وعلى الجميع الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.





وأكد البيان أنه في حالة عدم استكمال البيانات، أو تحديثها، سيعد طلب التقين كأن لم يكن، ولا يحق لصاحبه المطالبة بالتقنين نهائيًا.



