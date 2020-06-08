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الأهلي يجدد مفاوضاته لضم سيرينو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:30 م
سيرينو
سيرينو
حسام مجدي
يستعد النادي الأهلي لفتح المفاوضات من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة مع واحد من نجوم قارة إفريقيا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن المارد الأحمر كان يريد ضم الأوروجواني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم.

وتفاجئ الأهلي بقيام سيرينو بتجديد عقده منذ عدة أيام مع نادي صن داونز بعد أن أكد النادي أنه يرفض نهائيا فكرة اللاعب في نهاية الموسم الجاري لذلك اتخذ خطوة تجديد عقده.

ولكن لازال الأهلي مصمم على ضم جاستون سيرينو حتى الآن على الرغم من تجديد عقده مع ناديه وذلك بناءا على مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي يرغب بشدة في انضمام اللاعب للفريق.

ويفكر مسئولو القلعة الحمراء حاليا في عرض مبلغ ضخم على سيرينو ونادي صن داونز ليقنعه بالتخلي عن اللاعب في الصيف القادم.

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من جانبه، تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية الضخمة لضم محمد الشناوي في الصيف القادم.

ورفض الشناوي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية وأكد أنه لا ينوي مغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده.

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم قادمة ورفع راتبه مع الفريق ليضمن استمراره لوقت أطول في صفوف الأحمر.

وسيعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي في الفترة المقبلة لإنهاء الاتفاق بشأن تجديد عقده ولكن ينتظر النادي عودة التدريبات الجماعية ليحسم هذا الملف.

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الكلمات المفتاحية

سيرينو تجديد المفاوضات الصفوف الاهلي الإنتقالات الصيفية

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